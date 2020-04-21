Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення уряду про продовження до 22 травня режиму надзвичайного стану.

Він був запроваджений через поширення коронавірусу.

– Я підписала декрет про продовження надзвичайного стану до 22 травня 2020 року. Наше спільне завдання вистояти проти цього випробування, – заявила Зурабішвілі під час телезвернення.

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До слова, через пандемію коронавірусу у Грузії 21 березня був запроваджений надзвичайний стан. Однак 14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити його до 10 травня.

Нагадаємо, раніше Грузія закрила чотири міста через коронавірус.

Джерело: Грузія Online