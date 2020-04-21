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Грузія продовжує режим надзвичайного стану через коронавірус до 22 травня

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення уряду про продовження до 22 травня режиму надзвичайного стану.

Він був запроваджений через поширення коронавірусу.

– Я підписала декрет про продовження надзвичайного стану до 22 травня 2020 року. Наше спільне завдання вистояти проти цього випробування, – заявила Зурабішвілі під час телезвернення.

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До слова, через пандемію коронавірусу у Грузії 21 березня був запроваджений надзвичайний стан. Однак 14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити його до 10 травня.

Нагадаємо, раніше Грузія закрила чотири міста через коронавірус.

Джерело: Грузія Online

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