Каратисти тікали від Сovid-19 з Гонконгу, але заразилися у Парижі

Китайські каратисти, мріючи про участь у Олімпіаді Токіо-2020 року, покинули Гонконг, щоб не захворіти на новий коронавірус. Спортсмени виїхали до Парижа, думаючи, що перебування у європейській столиці вбереже їх від пандемії. Але саме у французькій столиці каратисти заразилися Covid-19.

Команда каратистів покинула Гонконг на початку лютого, думаючи, що буде безпечніше тренуватися там протягом трьох місяців. Вони перебували у французькому таборі з іншими командами. Спочатку так і було: у Франції не фіксували випадки, жителі відкрито спілкувалися і не дотримувалися жодних заходів безпеки.

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– Ситуація змінилася на гірше майже за одну ніч. Число загиблих злетіло до небес, спортивний табір зачинили, і раптово у Франції було зареєстровано набагато більше випадків, ніж у Гонконгу, – йдеться в повідомленні.

У середині березня китайська команда повернулася на батьківщину, де у них виявили коронавірус.

– Я ніколи не відчував себе так погано у своєму житті, – зазначив китайський спортсмен.

Зараз китайські каратисти лікуються і почувають себе добре, проте хвилюються, що хвороба може вплинути на їх шанси на участь в олімпіаді у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Китаї почалося будівництво найбільшого стадіону в формі квітки лотоса.