Коронавірусна криза: авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала

Авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала на тлі коронавірусної кризи.
Virgin Australia займає приблизно 31% ринку авіаперевезень в Австралії.
– Virgin Australia Holdings Limited передана під зовнішнє управління для рекапіталізації і для того, щоб забезпечити більш міцне фінансове становище компанії по закінченні кризи з коронавірусом, – повідомили в авіакомпанії.
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Керуючою компанією стане холдинг Deloitte.
Як писали Факти ICTV, авіакомпанії світу можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їм не допоможе влада.
Авіаперевізники вже зіткнулися з технічним банкрутством або мають проблеми з виплатою боргів.
Джерело: Virgin Australia