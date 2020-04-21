Коронавірусна криза: авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала

Авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала на тлі коронавірусної кризи.

Virgin Australia займає приблизно 31% ринку авіаперевезень в Австралії.

– Virgin Australia Holdings Limited передана під зовнішнє управління для рекапіталізації і для того, щоб забезпечити більш міцне фінансове становище компанії по закінченні кризи з коронавірусом, – повідомили в авіакомпанії.

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Керуючою компанією стане холдинг Deloitte.

Як писали Факти ICTV, авіакомпанії світу можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їм не допоможе влада.

Авіаперевізники вже зіткнулися з технічним банкрутством або мають проблеми з виплатою боргів.

Джерело: Virgin Australia