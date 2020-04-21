Слідом за обвалом цін на нафту марки WTI, курс російського рубля поповз вниз.

У вівторок, 21 квітня, курс російського рубля впав слідом за падінням цін на нафту.

За даними Московської біржі, курс відносно до долара впав на 1,85%, до 76,95 руб станом на 12.16.

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Протягом дня максимальне значення становило 77,01 руб. за долар. Також повідомляється, відносно до євро російський рубль знизився на 1,75% – до 83,42 руб/євро.

Станом на 14.15 курс рубля до долара зупинився на 76,78 руб.

Нагадаємо, вчора ціна на нафту марки WTI опустилася нижче $0. Це історичний мінімум з моменту відкриття NYMEX ф’ючерсів на нафту 1983 року.

Станом на 22.00 вартість нафти знизилась до рекордних мінус $37,63 за барель, ставши від’ємною вперше в історії. Це означає, що виробники платять покупцям за те, що вони забирають нафту.