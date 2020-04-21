Китай та Росія поширюють дезінформацію про коронавірус – агентство ЄС

Росія і Китай просувають конспірологічні теорії про коронавірус, що можуть вплинути на громадське здоров’я та безпеку.

Про це йдеться у новій доповіді відділу стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх дій.

Російські та китайські посадовці спрямовують на аудиторію країн ЄС дезінформацію та конспірологічні наративи.

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– Російські офіційні джерела та ЗМІ здійснюють скоординовану кампанію, просуваючи неправдиву інформацію щодо охорони здоров’я, – йдеться у доповіді.

Дезінформацією, що поширює Китай, він намагається зняти з країни провину за спалах пандемії та покращити свій імідж.

– Все більший масив доказів свідчить про те, що дезінформація про коронавірус може мати прямий вплив на громадське здоров’я та безпеку, – зазначають у доповіді.

Як писали Факти ICTV, шеф Пентагону Марк Еспер звинуватив Китай в приховуванні інформації про коронавірус Covid-19 як на початкових етапах епідемії, так і зараз.

Джерело: Politico