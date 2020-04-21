Китайські лікарі стали темношкірими під час лікування від коронавірусу

В Ухані двоє лікарів змогли вийти з критичного стану через зараження коронавірусом, проте їх шкіра помітно потемніла.

За даними китайської державної телекомпанії CCTV, доктор Йі працював кардіологом, а Ху Вейфен був урологом. Коли одному з них стало гірше, лікарі вирішили підключити хворого до апарату ЕКМО (процедура, яка замінює функцію серця і легенів процесом перекачування кисню в кров).

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Після цієї процедури доктор Йі почав відчувати себе краще. Але його шкіра змінила колір.

Другий пацієнт Ху Вейфен відчуває себе гірше. Він проходив курс лікування ЕКМО з 7 лютого по 22 березня.

За словами медиків, шкіра пацієнтів могла потемніти через вірус, який пошкодив печінку. Після цього в їх організмах почався гормональний дисбаланс, який привів до підвищеного вироблення меланіну.

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Джерело: The Science Times