Маски – дурість: Лукашенко у розпал коронавірусу відкрив школи у Білорусі

У Білорусі учні пішли до шкіл після подовжених канікул, незважаючи на поширення коронавірусу в країні.

Міносвіти країни підрахувало, що за парти знову сіли 30−40% школярів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав відновлення навчального процесу і висміяв пропозицію ввести правило щодо носіння маски учнями.

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– Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски надягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, дадуть відповідь. Ви краще вікно відкрийте, провітріть, – заявив лідер держави.

Нагадаємо, Лукашенко розкритикував надійність результатів російських тест-систем на коронавірус.

Джерело: Белта