Найскладніше ще попереду – ВООЗ про пандемію коронавірусу

Основна боротьба людства проти коронавірусу Сovid-19 ще попереду.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

– Повірте, найскладніше – попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії. Багато хто просто не розуміє, що це за вірус, – сказав він.

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За його словами, з одного боку, коронавірус – дуже заразний, а з іншого – становить серйозну небезпеку для деяких груп населення.

Нагадаємо, 15 квітня Дональд Трамп заявив, що ВООЗ не виконала свого основного обов’язку у відповідь на спалах коронавірусу, тому США припиняють фінансування організації.