Робота під час карантину рятує, а відсутність спорту пригнічує – дослідження

Робота допомагає побороти депресію під час пандемії коронавірусу та вимушеної самоізоляції. Такі результати показало дослідження, проведене науковцями серед 369 дорослих у 64 містах Китаю.

Під час проведення опитування, 20-21 лютого 2020 року, 27% опитаних працювали в офісі, 38% – з дому, а 25% – залишилися без роботи.

– Ті, хто перестав працювати, заявили про погіршення психологічного та фізичного стану, – йдеться у результатах дослідження.

Натомість ті, хто продовжували працювати в офісі та дистанційно, психологічно почувалися краще.

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Крім того, китайські науковці поцікавилися фізичною активністю опитаних і дійшли до висновків, що люди, які до пандемії активно займалися спортом, виявилися більш чутливими до самоізоляції та частіше думають негативно.

– Люди, які виконували фізичні вправи до години на день, почували себе краще аніж ті, хто займався спортом понад 2,5 години, – додають науковці.

Нагадаємо, в Україні планують продовжити карантин до 12 травня.

Джерело: Science Direct