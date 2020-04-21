Розвідка США попереджала Трампа про загрозу Covid-19 кілька років – ЗМІ

Американські розвідники ще у січні та лютому попереджали президента США Дональда Трампа про загрозу коронавірусу. Більш того, вони в деталях описали, як буде розгортатися пандемія, але він вперто ігнорував дані розвідки, пишуть ЗМІ.

Автор публікації зазначає, що такі попередження кілька років поспіль озвучували на щорічних брифінгах директори національної розвідки, але Білий дім не сприймав їх усерйоз.

Зокрема, глава розвідки Джеймс Клеппер в березні 2013 року точно передбачив пандемію, зазначивши, що це не гіпотетична загроза. Такі попередження Трамп отримав також у травні 2017 року, а потім і в 2019.

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– Трамп упустив безліч можливостей вийти вперед у боротьбі з кризою Covid-19, починаючи з того, що він поширював дезінформацію про вірус, і закінчуючи розпуском директорату при Національній раді безпеки, яка стежила за пандемічними загрозами. Наслідки цієї пандемії для здоров’я людей і для економіки, з якими ми зараз зіткнулися, вже давно передбачалися. Аналітики розвідслужб США попереджали саме про цей сценарій протягом щонайменше 12 років, – йдеться в статті.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.

Станом на 21 квітня США є лідером за кількістю заражених та смертей від Covid-19 – 786 638 та 42 308 відповідно.

Джерело: Project Syndicate