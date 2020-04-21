Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер підтвердив, що Октоберфест цього року не відбудеться через коронавірус.

– Ми знаємо, наскільки це складно. Тут багато економічних чинників. У нас широкі кредитні програми, – підкреслює прем’єр.

У цьому контексті йдеться не лише про Октоберфест, але і про інші фестивалі, зокрема Гілламос. Рішення також повинні бути ухвалені незабаром.

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Раніше Зедер вже заявляв, що проведення Октоберфесту, який повинен був пройти в Мюнхені з 19 вересня до 4 жовтня перебуває на межі.

У минулому році на святі в цілому побувало 6 млн відвідувачів. Зазвичай всі зали фестивалю з ранку до вечора переповнені людьми. Це може бути небезпечно в умовах пандемії коронавірусу.

Джерело: Focus