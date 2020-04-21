Трамп заборонив імміграцію в США через пандемію коронавірусу

США зупиняють імміграцію в країну. Президент Дональд Трамп заявив, що готовий підписати відповідний указ.

– У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших чудових американських громадян я підпишу указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів! – зазначив Трамп.

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Пандемія вже призвела до різкого спаду американської економіки. У березні більше понад 22 млн американців звернулися за допомогою з безробіття.

Варто зазначити, що на зупинці імміграції Трамп наполягав з самого початку свого президентського строку.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.