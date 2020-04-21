У Нідерландах заборонили спортивні заходи до 1 вересня

У Нідерландах в зв’язку з пандемією коронавірусу заборонили проводити спортивні заходи до 1 вересня.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Руттен.

Забороняється також проводити футбольні матчі також і без уболівальників.

До речі, в Нідерландах на коронавірус захворіли 34 317 осіб. Всього в світі зафіксували 2 540 553 випадки коронавірусу.

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На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіли 810 561 осіб. На другому місці опинилася Іспанія, в країні зафіксували 204 178 випадків Covid-19.

На третьому місці за кількістю інфікованих Італія, де захворіли 183 957 осіб.

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