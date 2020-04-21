В Естонії у підручнику Крим позначили як РФ, видавництво замінить книги

В Естонії у підручнику з англійської мови I love English 7 для семикласників знайшли карту Європи, де Крим позначили таким же кольором, як і територію Російської Федерації. Водночас територія Україна була зафарбована інакше.

На це звернули увагу представники Конгресу українців в Естонії. Вони написали листа до естонського міністра освіти та науки з проханням вилучити карту. У міністерстві пообіцяли виправити ситуацію.

– Інформація у підручнику некоректна, тому що Естонія не визнає окупацію та анексію Кримського півострова, – зазначив канцлер Міністерства освіти і науки Естонії Март Лайдметс.

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Водночас у видавництві Studium, яке випустило підручник у 2018 році, вибачилися за інцидент. Вони пояснили, що взяли карту з відкритого доступу і, на жаль, не звернули уваги на її зміст.

– Оскільки це підручник з іноземної мови, ми не звернули увагу на зміст карти, – зазначили у видавництві.

Міністерство просить видавництво повністю замінити підручники, це може коштувати останньому 10-20 тис. євро.

Нагадаємо, раніше Естонія ділилася своїм досвідом у тому, як не потрапити на гачок пропаганди Кремля.

Джерело: ERR