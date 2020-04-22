Біблійних масштабів: пандемія коронавірусу може спровокувати голод у світі

В ООН заявили, що людство може зіткнутися з масовим голодом через пандемію коронавірусу, якщо не забезпечить продовольчу безпеку.

Про це повідомив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

– Якщо ми не підготуємося і не почнемо діяти зараз, то можемо зіткнутися з голодом біблійних масштабів вже через декілька місяців, – зазначив Бізлі.

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Тому Бізлі запропонував ввести низку заходів, які допоможуть уникнути цього. Насамперед, він попросив всіх учасників бойових дій надати до територій безперешкодний доступ гуманітарної допомоги.

Крім цього, вкласти $350 млн у створення мережі логістичних центрів, які забезпечать рух поставок гуманітарної допомоги світом.

Раніше Факти ICTV писали, що Сенат США схвалив виділення $2 трлн допомоги для послаблення наслідків коронавірусу.