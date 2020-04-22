Китай знову в новинах провідних каналів США. Але вже не з вражаючою статистикою хворих на коронавірус, а з доповідями американських високопосадовців. Телеканал Fox News заявив, що має інсайдерську інформацію, де насправді знаходився нульовий пацієнт. Першим хворим на коронавірус, за даними журналістів, виявився співробітник вірусологічної лабораторії Уханя. Згодом канал CNN повідомить: американська розвідка перевіряє цю версію.

Працівник лабораторії міг заразитися від кажана під час проведення дослідів. Потім він просто виніс хворобу в місто. Китайська ж влада весь час наполягала на версії поширення вірусу з місцевого ринку. Коронавірус почав свій шлях від однієї з продавчинь, – казали в КНР.

Але американські джерела каналу Fox News наполягають: версія про ринок – лише для відведення підозри від секретної лабораторії. Віце-президент США Майк Пенс ще раніше відкрито звинувачував Пекін у приховуванні масштабів загрози.

Ситуація у Піднебесній і справді спочатку розгорталась дещо дивно. До китайських лікарень в листопаді і грудні 2019-го надходили пацієнти з однаковими симптомами – висока температура, задуха, двостороння пневмонія. Офтальмолог Лі Вельлян першим заявив, що хвороба може бути наднебезпечною. Але лікаря натомість звинувачтили в розповсюджені брехні. І підключають поліцію. А потім він взагалі помирає від того ж коронавірусу. У 33 роки.

Тобто, від початку Пекін не хотів витоку інформації. Там навіть заявили, що коронавірус завезли самі американці – під час Військових ігор минулої осені.

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Британська влада заявила: вимагатиме чесної відповіді від Пекіну про причини поширення Covid-19. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Газета Newsweek порахувала кількість урн для кремацій, які були завезені в Ухань, і дійшла висновку, що в місті померли від коронавірусу щонайменше 26 тис. людей. І аж ніяк не 2,5 тис.

І ось Китай визнав, що нібито помилково не зареєстрував майже півтори тисячі смертей. Інститут вірусології, звідки міг відбутися витік коронавірусу – один з найбільших наукових центрів у світі. За даними Держдепартаменту США, там працювали із дуже заразними матеріалами.

Американці припускають, що скоріше за все, Пекін хотів перевершити Вашингтон у дослідженні вірусів. Можливо, китайські спецслужби хотіли протестувати їх у локальному місці, але втратили контроль. Що ж насправді відбувається за стінами інституту – достеменно невідомо. Адже Китай – країна закрита.

Версію, що в Піднебесній розробляли вірус, як біологічну зброю, остаточно ще не відкидають. Адже у світовій історії були подібні випадки. Всі воєнні розробки – від отруйних речовин до ядерної бомби – завжди намагалися замаскувати під мирні дослідження. Тим часом, в США заявили: Китай провів найдорожчу спецоперацію в історії, щоб приховати докази походження вірусу з секретної лабораторії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що лікарі, які боролися з Covid-19 в Ухані, дали поради медикам з України.