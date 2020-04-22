Друга хвиля коронавірусу можлива взимку – Центр з контролю захворювань США

Друга хвиля коронавірусу можлива взимку. Про це заявив директор Центру з контролю і профілактики захворювань Роберт Редфілд.

Він сказав, що друга хвиля може стати більш серйозною, ніж нинішня.

Редфілд вважає, що нова хвиля коронавірусу може збігтися з епідемією сезонного грипу.

За його словами, спалахи відразу двох респіраторних захворювань можуть привести до серйозного навантаження на систему охорони здоров’я.

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Він зазначив, що федеральна влада і керівництво американських штатів повинні використовувати найближчі місяці для підготовки до можливої подвійної епідемії.

Зокрема, влітку чиновники від охорони здоров’я повинні донести до громадян США важливість щеплення від грипу. Це допоможе звести до мінімуму кількість важких хворих на грип і звільнити лікарняні ліжка для заражених на коронавірус.

Раніше Сенат США схвалив виділення $2 трлн допомоги для послаблення наслідків коронавірусу.