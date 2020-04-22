Станом на 22 квітня у світі зафіксовано 2 654 515 випадків зараження коронавірусом. З них 177 466 осіб померли.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19— 825 041 хворий

На другому місці Іспанія — там заразилися 204 178 осіб, померло 21 232.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 183 957 випадків зараження на коронавірус.

Читайте: Карантин в Україні-все, що потрібно знати і останні новини

У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 864 людини. Країна перебуває вже на сьомому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.30 21 квітня відомо про 6 125 хворих в країні. Кількість летальних випадків досягла 161. Одужали 347 людей.

Нагадаємо, вчені Оксфордського університету, які проводять випробування вакцини від коронавірусу, ставлять за мету досягти результату ефективності до вересня. Виробництво вакцини вже йде.