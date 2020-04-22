Карти імунітету і гендерні заборони: як у світі борються з Covid-19

У світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, і кожна країна намагається зупинити поширення Covid-19. Одні роблять це в умовах посилення обмежень, інші намагаються послабити карантин.

CNN зібрав методи боротьби з коронавірусом у різних країнах.

Нові шкільні правила у Данії

Данія, яка вже послабила карантин і повертається до нормального життя, вирішила змінити методику навчання у школах. Тепер шкільні двори поділили на секції за допомогою клейкої стрічки, а парти у класах розставили на відстані понад два метри. Дітям збільшили кількість прогулянок на вулиці, а всі поверхні, раковини, сидіння для унітазів і дверні ручки, дезінфікуються двічі на день.

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Імунні карти у Чилі

У Чилі уряд оголосив про випуск цифрових імунних карт. Картки Covid вручать всім, хто дав позитивний результат на коронавірус, але одужав після 14-денного карантину.

Життя без вихідних у Туреччині

Туреччина ввела обмеження на вихідні дні. Для жителів молодше 20-ти і старше 65-ти років ввели комендантські години. Вони не можуть залишати будинок на вихідних. Решта людей можуть виходити на вулицю.

Вікові обмеження у Швеції

У Швеції, як і в Україні, ввели вікові обмеження. Людей старше 70 років просять не залишати свої будинки під час карантину.

Гендерні заборони в Перу

У Перу чоловікам і жінкам дозволили виходити на вулицю в різні дні тижня. Це рішення ухвалили через простоту візуального визначення, хто повинен і не повинен виходити на вулицю. У понеділок, середу і п’ятницю на вулиці можуть перебувати тільки чоловіки, у вівторок, четвер і суботу виходять тільки жінки.

Годинні обмеження у Колумбії

У деяких районах Колумбії громадянам дозволяють залишати свої будинки тільки в певний час. Це залежить від номерів їхніх посвідчень особи. Це обмеження не поширюється на працівників базових сфер.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня 2020 року в усьому світі зафіксували 2 654 515 хворих на коронавірус. З них 177 466 померли.