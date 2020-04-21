Коронавірус у Білорусі стрімко поширюється, потрібен карантин – ВООЗ

Кількість інфікувань коронавірусом у Білорусі стрімко росте, тому влада країни має запровадити обмежувальні заходи.

З таким закликом Всесвітня організація охорони здоров’я звернулася до білоруського уряду після того, як її експертна група відвідала Білорусь.

Для сповільнення поширення коронавірусу в світі Мінську рекомендують відкласти масові зібрання у країні, відправляти на карантин осіб, які контактували з хворими на Covid-19, а також тих, у кого є підозра на зараження.

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Крім того, ВООЗ закликає обмежити пересування громадян без граничної необхідності, але забезпечити умови, щоб люди могли працювати дистанційно.

Станом на 21 квітня в Білорусі налічується 6 723 хворих, 55 із них померли.

Як повідомлялося, у Білорусі учні пішли до шкіл після подовжених канікул, незважаючи на поширення коронавірусу в країні.