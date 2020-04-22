Станом на ранок 22 квітня у світі зафіксували 2 654 515 хворих на коронавірус. З них 177 466 померли.
США досі залишаються антилідерими серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 825 041.
На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 204 178 осіб, померло – 21 232 людини.
Італія – на третій позиції. Там 183 957 хворих, з яких 24 648 померли.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 159 300;
- Німеччина – 148 7453;
- Велика Британія – 130 184;
- Росія – 54 763;
- Бельгія – 40 956;
- Нідерланди – 34 318;
- Швейцарія – 27 063;
- Португалія – 21 379;
- Австрія – 14 863;
- Швеція – 15 322;
- Польща – 9 856;
- Норвегія – 7 241.
Станом на 9.30 21 квітня в Україні зафіксовано 5 125 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 161 пацієнт помер, а 367 одужали.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.