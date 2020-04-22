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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 22 квітня

Станом на ранок 22 квітня у світі зафіксували 2 654 515 хворих на коронавірус. З них 177 466 померли.

США досі залишаються антилідерими серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 825 041.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 204 178 осіб, померло – 21 232 людини.

Італія – на третій позиції. Там 183 957 хворих, з яких 24 648 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 159 300;
  • Німеччина – 148 7453;
  • Велика Британія – 130 184;
  • Росія – 54 763;
  • Бельгія – 40 956;
  • Нідерланди – 34 318;
  • Швейцарія – 27 063;
  • Португалія – ​​21 379;
  • Австрія – 14 863;
  • Швеція – 15 322;
  • Польща – 9 856;
  • Норвегія – 7 241.

Станом на 9.30 21 квітня в Україні зафіксовано 5 125 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 161 пацієнт помер, а 367 одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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