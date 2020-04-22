Станом на ранок 22 квітня у світі зафіксували 2 654 515 хворих на коронавірус. З них 177 466 померли.

США досі залишаються антилідерими серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 825 041.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 204 178 осіб, померло – 21 232 людини.

Італія – на третій позиції. Там 183 957 хворих, з яких 24 648 померли.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 159 300;

Німеччина – 148 7453;

Велика Британія – 130 184;

Росія – 54 763;

Бельгія – 40 956;

Нідерланди – 34 318;

Швейцарія – 27 063;

Португалія – ​​21 379;

Австрія – 14 863;

Швеція – 15 322;

Польща – 9 856;

Норвегія – 7 241.

Станом на 9.30 21 квітня в Україні зафіксовано 5 125 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 161 пацієнт помер, а 367 одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.