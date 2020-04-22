Про що свідчить розтин тіл жертв коронавірусу – дослідження

В університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.

Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.

– У всіх обстежених була гіпертонія, ожиріння і пошкодження судин. Запалення легенів не було. Під мікроскопом ми побачили тяжке порушення мікроциркуляції в легенях, – каже професор Олександр Цанков, керівник патологоанатомічного відділення.

Кисневий обмін більше не функціював, і це пояснює труднощі при штучній вентиляції легенів пацієнтів в відділеннях інтенсивної терапії.

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Судмедексперт Клаус Пюшель з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф в період з 22 березня по 11 квітня здійснив розтин тіл 65 пацієнтів.

У розпорядженні німецьких ЗМІ є доповідь по даних випадках. Доповідь збігається з деякими висновками, зробленими в Базелі – у більшої частини померлих були серцеві захворювання:

55 пацієнтів мали гіпертонію, інфаркт, атеросклероз і інші проблеми з серцем;

46 людей перенесли захворювання легенів;

28 мали ушкодження нирок, печінки або трансплантованих органів;

16 осіб страждали деменцією, у інших був рак, зайва вага або діабет.

У кінці березня лікарі Університетської клініки Пекіна представили дані, отримані в результаті розтину 29 тіл. Вони підкреслили, що вірус вразив не тільки легені, але і імунну систему і інші органи .

Патологоанатоми з Цюріхського університету повідомляли про ознаки того, що вірус викликав важкі запалення кровоносних судин в різних органах. Вони вивчили тіла двох померлих і аналізи людини, яка вижила.

– В Італії управління охорони здоров’я опублікувало доповідь, в якій були перераховані перенесені захворювання 1 738 пацієнтів. Однак доповідь ґрунтується не на результатах розтину, а тільки на даних, узятих з медичної документації хворих. Там також найбільш часто зустрічалися гіпертонія, діабет і захворювання коронарних судин, – йдеться в дослідженні.

Як писали Факти ICTV, коронавірус почав мутацію. Вірус уже більш як місяць поширюється світом зі зниклою частинкою в РНК-молекулах.

Джерело: Süddeutsche Zeitung