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Сенат США схвалив виділення $484 млрд на підтримку економіки

Сенат США одноголосно схвалив надання $484 млрд для підтрики економіки, яка постраждала через коронавірус.

Пакет допомоги передбачає сотні мільярдів доларів у вигляді нового фінансування для малих підприємств, постраждалих від спалаху Covid-19.

Також передбачені кошти для лікарень і на розширене тестування на коронавірус.

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Зокрема, документ передбачає, що $75 млрд буде виділено лікарням. На тестування громадян спрямують $25 млрд. Ще $60 млрд виділять для екстреного кредитування малих підприємств.

Тепер його розглядатиме Палата представників. Після цього документ передадуть на підпис президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив виділення $2 трлн допомоги для послаблення наслідків коронавірусу.

Джерело: CNN

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