Американський штат Міссісіпі планує судовий позов проти Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Генеральний прокурор штату Лін Фітч підкреслила, що через замовчування з боку Китаю постраждало занадто багато жителів Міссісіпі.

– Ми не можемо дозволити їм діяти безкарно. Міссісіпі заслуговують на справедливість, і саме цього я домагатимуся в суді.

Також ми торкнемось питання про відшкодування матеріальних збитків, – додала вона.