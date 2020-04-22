PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ще один штат США подасть до суду на Китай через Covid-19

Американський штат Міссісіпі планує судовий позов проти Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Генеральний прокурор штату Лін Фітч підкреслила, що через замовчування з боку Китаю постраждало занадто багато жителів Міссісіпі.

– Ми не можемо дозволити їм діяти безкарно. Міссісіпі заслуговують на справедливість, і саме цього я домагатимуся в суді.

Також ми торкнемось питання про відшкодування матеріальних збитків, – додала вона.

Читайте: Коронавірус розробили у китайській лабораторії – Fox News

Фітч закликала представників штату Міссісіпі у Конгресі підтримати закон, який дозволить американцям подати в суд на Пекін.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що прокуратура американського штату Міссурі подала судовий позов проти Китаю через некомпетентну реакцію на пандемію Covid-19. Представник МЗС Китаю Ген Шуан назвав цей позов абсурдним кроком.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка