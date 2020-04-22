Американський штат Міссісіпі планує судовий позов проти Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Генеральний прокурор штату Лін Фітч підкреслила, що через замовчування з боку Китаю постраждало занадто багато жителів Міссісіпі.
– Ми не можемо дозволити їм діяти безкарно. Міссісіпі заслуговують на справедливість, і саме цього я домагатимуся в суді.
Також ми торкнемось питання про відшкодування матеріальних збитків, – додала вона.
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Фітч закликала представників штату Міссісіпі у Конгресі підтримати закон, який дозволить американцям подати в суд на Пекін.
Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що прокуратура американського штату Міссурі подала судовий позов проти Китаю через некомпетентну реакцію на пандемію Covid-19. Представник МЗС Китаю Ген Шуан назвав цей позов абсурдним кроком.