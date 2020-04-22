Стрілянина у Канаді: кількість жертв зросла до 23

Унаслідок стрілянини в Канаді загинули вже 23 особи.

Про це у Facebook інформує Королівська канадська кінна поліція, яка веде розслідування.

Серед жертв є 17-річний хлопець, хоча раніше зазначали, що серед вбитих неповнолітніх немає.

Як зазначається, окрім цього, двоє людей, зокрема один поліцейський, дістали поранення і перебувають у лікарні.

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Правоохоронці також підтвердили, що злочинець помер від ран, отриманих у перестрілці з поліцією.

Раніше поліція попереджала, що кількість загиблих може зрости, оскільки вони обшукали 16 окремих місць злочину в північній і центральній частинах Нової Шотландії.

Нагадаємо, стрілянина у канадській провінції Нова Шотландія сталася ввечері 18 квітня. 51-річний Габріель Уортман відкрив вогонь по людях у місті Портапік.