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Факти / Світ

Туреччина випередила Китай за кількістю хворих на Covid-19

У Туреччині кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом зросла до 95 591.

У Китаї, який раніше був центром епідемії, кількість підтверджених випадків становить 83 864, із яких вилікувались близько 77 825 хворих.

У Туреччині подолати хворобу вдалося 14 918 пацієнтам.

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Найбільша кількість інфікованих спостерігається у США – 825 041. Друге місце посідає Іспанія, де зареєстовано 204 178 випадків.

Італія за кількістю заражень коронавірусом опинилася на третьому місці – 183 957 випадків.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня.

Джерело: Центр Джона Гопкінса

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