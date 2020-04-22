У Польщі станом на 22 квітня на карантині перебувають 98 020 осіб, ще 22 731 – під епідеміологічним наглядом.

До медичних закладів госпіталізовано 3 505 хворих, 1 513 пацієнтів вже одужали.

Загалом у Польщі підтвердили 10 034 випадки інфікування коронавірусом, за останню добу зафіксували 178 нових випадків. Померли вже 404 людини.

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Нагадаємо, 9 квітня карантин у Польщі продовжили. Зокрема, наразі заборонена робота торговельних центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних салонів. Винятком, як і раніше, залишаються продуктові магазини і аптеки.

До 26 квітня триває закриття шкіл, призупинення міжнародного повітряного і залізничного руху.

На вулицях і в громадських місцях можна перебувати тільки в масках.

Однак з 20 квітня карантин у Польщі послабили. Зокрема, жителям дозволили відвідувати ліси та парки.

Джерело: RMF24, Ministerstwo Zdrowia