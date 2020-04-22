У Румунії за порушення карантину громадян оштрафували на €78 млн

У Румунії від початку карантинних обмежень правоохоронці виписала порушникам штрафи на загальну суму €78 млн.

Штрафні санкції в країні почали застосовувати з 24 березня. Поліція склала близько 200 тис. протоколів про штрафи.

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Мінімальна сума штрафу в Румунії становить €412, максимальна – 4 120. Загальна сума штрафів за порушення карантину приблизно дорівнює обсягу податків на прибуток підприємств Румунії за лютий.

Однак поки невідомо скільки саме штрафів вже оплачені.

У Румунії виявили 9 242 випадків коронавірусу. Померли 498 пацієнтів, понад 2 100 – одужали.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Булонь-сюр-Мер (Франція) суд ув’язнив на два місяці 20-річного чоловіка за систематичне порушення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Джерело: Romania-Insider