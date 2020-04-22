Видання грін-карт призупинять на 60 днів – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його план щодо заборони імміграції в США триватиме 60 днів і поширюється тільки на тих, хто шукає постійне місце проживання.

Трамп сказав, що цей захід захистить американські робочі місця під час кризи з коронавірусом.

– Було б неправильно і несправедливо, щоб американці, звільнені через вірусу, були замінені новими іммігрантами, які прибули з-за кордону, – сказав він, додавши, що можуть бути деякі виключення з цього заходу.

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Рішення не вплине на тимчасові візи для працівників.

За його словами, заборона може бути продовжена набагато довше залежно від стану економіки.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.