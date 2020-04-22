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Факти / Світ

Я не дуже їм вірю: Трамп прокоментував заяву CNN про важку хворобу Кім Чен Ина

Вашингтон не має підтвердження інформації про погіршення стану здоров’я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.

– Ніхто цього не підтвердив. Коли CNN виступає з повідомленнями, я не дуже-то їм вірю, – сказав Трамп.

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Він додав, що якщо Кім Чен Ин дійсно перебуває в поганому стані, то він бажає йому здоров’я.

– Я бажаю удачі Кім Чен Ину … Ніхто не підтвердив ці повідомлення, – сказав Трамп.

Раніше телеканал CNN повідомив, що лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину зробили операцію через кардіоваскулярне захворювання.

Ця інформація з’явилася після повідомлення південнокорейської інтернет-газети Daily NK, яка спеціалізується на Північній Кореї.

Фото: Dreamstime

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