Не всі країни впровадили карантин після оголошення пандемії коронавірусу. Влада Туркменістану, приміром, заборонила вживати слово коронавірус, а сам лідер нації розпорядився у профілактичних цілях окурювати населення димом трави гармала, яку ще називають могильником звичайним. Наукового підтвердження ефективності цього способу немає.

За офіційними повідомленнями Ашхабаду, у Туркменістані немає жодного хворого на Covid-19. Чи можна вірити одній із найбільш закритих та авторитарних країн – питання риторичне. Джерела з Ашхабаду повідомляють, що у лікарнях збільшилась кількість пацієнтів із респіраторними захворюваннями.

Президент Білорусі Лукашенко радить боротись із заразою сметанним маслом, горілкою, сауною, та роботою у полі. За офіційними даними, у Білорусі майже 5 тис. виявлених інфікованих та 45 загиблих від Covid-19. Видання Белсат заявляє, що цифри занижені мінімум учетверо. Фатальними для усіх загиблих стали ускладнення від коронавірусу.

Але Лукашенко вважає, що люди померли не через це. Більше того – він продовжує називати вбивчий вірус коронапсихозом. Жодних урядових рішень щодо карантину та самоізоляції немає. В країні проводяться різноманітні масові заходи: футбольні матчі та служіння у церквах. Чи витримає білоруська система охорони здоров’я і наскільки ефективною або фатальною в результаті виявиться тактика Лукашенка – стане зрозумілим вже незабаром.

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Відкриті кафе і ресторани, метро, школи, дитсадки та інші громадські місця. На перший погляд скандинавська модель дійсно схожа на білоруську. Але не варто плутати ігнорування із ліберальним підходом.

Офіційний Стокгольм не ігнорує проблему і закликає людей із симптомами ГРВІ та похилого віку лишатись вдома, усіх інших – зберігати дистанцію. Частково скорочена робота громадського транспорту та закриті деякі навчальні заклади. Виконання полегшеного карантину контролюють спеціальні служби. Не останню роль грають невисока щільність населення та самодисципліна скандинавів.

На відміну від багатьох країн, у Скандинавії усі вказівки носять лише рекомендаційний характер, але люди їх беззаперечно виконують. Таким чином, влада дає громадянам вибір і не змушує усіх поголівно сидіти вдома. Але ніхто не знає, що буде далі. Прем’єр-міністр країни вже заявляє про ймовірність тисяч смертей. Водночас, ліберальний карантин допоміг країні утримати баланс між суспільною безпекою та економікою.

Руйнівні наслідки пандемії для економіки вже відчувають США. Сам Дональд Трамп, чия країна посідає перше місце у світі за кількістю хворих, розкритикував шведську модель. США серед тих країн, які недооцінили масштаби загрози і адекватно не відреагували. Те ж саме можна сказати про Іспанію та Італію. Америка не хотіла ухвалювати непопулярні рішення, щоб зберегти економіку, але в результаті втратила набагато більше.

Трамп у профнепридатності звинуватив Всесвітню Організацію Охорони Здоров’я. Мовляв, там не змогли перевірити дані з Уханя на початку епідемії, які йшли врозріз із офіційними заявами Китаю. І припинив усі виплати у бюджет ВООЗ, для якої Америка була найбільшим донором.

Відмінну від США модель реагування використали деякі азійські країни. Зокрема, Тайвань та Південна Корея. Там одні із найнижчих показників смертності. Країни почали боротись із вірусом, коли у них були зафіксовані найперші випадки зараження. При цьому, не запроваджували жорстких карантинів.

Корея розгорнула мережу пересувних станцій для тестування водіїв і проводила до 20 тис. тестів на день. Побудувала окремі тимчасові шпиталі для легкохворих, щоб не завантажувати центральні лікарні. Не останню роль зіграла і самоорганізація та свідомість корейців. В результаті грамотної політики, на сьогоднішній день у Кореї 234 смерті від коронавірусу, а у Тайвані лише 6.

Одна з найпотужніших країн світу – Німеччина не може похвалитись такою низькою смертністю, але водночас країна має один із найвищих коефіцієнтів розриву між інфікованими та загиблими. Це говорить про ефективність тамтешньої медицини і системи охорони здоров’я. А також дисципліну німців, котрі так само, як і скандинави, беззаперечно виконують рекомендації. Окрім цього, Берлін посилив виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Завдяки цьому вдалося уникнути дефіциту.

У кожної країни, яка ефективно бореться із пандемією, різні моделі протидії. Але спільна риса – це успішний кризовий менеджмент. Простіше кажучи, хто більш адекватно і відповідально поводить себе у стресових умовах, той і рятує життя та економіку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли закінчиться карантин в Україні.