У США помер старший брат колишньої кандидатки у президенти від Демократичної партії Елізабет Воррен – Дон Рід.

Сенатор повідомила про його смерть у Twitter. Вона зазначила, що вдячна медсестрам і лікарям, які подбали про її хворого брата.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020