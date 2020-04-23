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Брат екс-кандидата у президенти США Елізабет Воррен помер від коронавірусу

У США помер старший брат колишньої кандидатки у президенти від Демократичної партії Елізабет Воррен  – Дон Рід.

Сенатор повідомила про його смерть у Twitter. Вона зазначила, що вдячна медсестрам і лікарям, які подбали про її хворого брата.

– Мій старший брат Дон Рід помер від коронавірусу у вівторок ввечері. Він був чарівним і потішним, справжнім лідером, – написала вона.

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Елізабет Воррен додала, що їй важко зрозуміти той факт, що рідні не змогли бути поруч з Доном перед його смертю і не зможуть влаштувати похорони.

Нагадаємо, станом на 23 квітня у США від коронавірусу померло 15 074 інфікованих. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що у Штатах очікують новий спалах коронавірусу в лютому 2021 року.

Фото: Elizabeth Warren

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