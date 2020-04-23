Хорватія виходить з карантину: послаблення пройде трьома хвилями

З 27 квітня Хорватія починає послаблювати карантин. У країні не фіксується зростання кількості хворих, через що уряд ухвалив рішення про зняття карантинних заходів.

Вихід з карантину пройде у Хорватії трьома хвилями. Під час першої, яка стартує уже у понеділок, відкриються усі магазини, окрім ТЦ. Також почне працювати громадський та приміський транспорт. Планується відкриття підприємств сфери послуг, де не передбачається тісний контакт з клієнтами, а також бібліотек, галерей та музеїв.

Крім того, дозволяються тренування деяких категорій спортсменів та проведення держіспитів для пріоритетних груп студентів.

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Якщо перша хвиля пройде успішно, то з 4 травня у Хорватії почне повноцінно працювати система охорони здоров’я, відкриються перукарні та салони краси.

А з 11 травня можуть дозволити зібрання груп не більш як 10 осіб, відкриють ТЦ, школи і дитячі садочки.

Крім того, повноцінно запрацює транспорт, відкриють внутрішнє повітряне сполучення та заклади громадського харчування.

Нагадаємо, 20 квітня у Польщі послабили карантин, у країні для відвідування відкрили ліси та парки.

Джерело: Балканський оглядач