Станом на 23 квітня у світі зафіксовано 2 626 929 випадків зараження коронавірусом. З них 183 283 особи померли.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19— 840 897 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 208 389 осіб, померло – 21 717.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 187 327 випадків зараження на коронавірус.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 876 людей Країна перебуває вже на сьомому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.30 22 квітня відомо про 6 592 хворих в країні. Кількість летальних випадків досягла 171. Одужали 424 людини.

Нагадаємо, вчені Оксфордського університету, які проводять випробування вакцини від коронавірусу, ставлять за мету досягти результату ефективності до вересня. Виробництво вакцини вже йде.