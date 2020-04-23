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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 23 квітня

Станом на ранок 23 квітня у світі 2 626 929 осіб захворіли на коронавірус. З них 183 283 померли.

США досі залишаються антилідерими серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 840 897.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 208 389 осіб, померло – 21 717.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Італія – на третій позиції. Там 187 327 хворих, з яких 25 085 померли.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 157 135;
  • Німеччина – 150 648;
  • Велика Британія – 134 638;
  • Росія – 57 999;
  • Бельгія – 41 889;
  • Нідерланди – 35 032;
  • Швейцарія – 28 268;
  • Португалія – ​​ 21 982;
  • Австрія – 14 925;
  • Швеція – 16 004;
  • Польща – 10 169;
  • Норвегія – 7 338.

Станом на 09.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 652 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 174 людини померло, а 424 пацієнти одужали. За добу виявлено 467 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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