Станом на ранок 23 квітня у світі 2 626 929 осіб захворіли на коронавірус. З них 183 283 померли.

США досі залишаються антилідерими серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 840 897.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 208 389 осіб, померло – 21 717.

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Італія – на третій позиції. Там 187 327 хворих, з яких 25 085 померли.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 157 135;

Німеччина – 150 648;

Велика Британія – 134 638;

Росія – 57 999;

Бельгія – 41 889;

Нідерланди – 35 032;

Швейцарія – 28 268;

Португалія – ​​ 21 982;

Австрія – 14 925;

Швеція – 16 004;

Польща – 10 169;

Норвегія – 7 338.

Станом на 09.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 652 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 174 людини померло, а 424 пацієнти одужали. За добу виявлено 467 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.