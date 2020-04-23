Станом на ранок 23 квітня у світі 2 626 929 осіб захворіли на коронавірус. З них 183 283 померли.
США досі залишаються антилідерими серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 840 897.
На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 208 389 осіб, померло – 21 717.
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Італія – на третій позиції. Там 187 327 хворих, з яких 25 085 померли.
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 157 135;
- Німеччина – 150 648;
- Велика Британія – 134 638;
- Росія – 57 999;
- Бельгія – 41 889;
- Нідерланди – 35 032;
- Швейцарія – 28 268;
- Португалія – 21 982;
- Австрія – 14 925;
- Швеція – 16 004;
- Польща – 10 169;
- Норвегія – 7 338.
Станом на 09.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 652 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 174 людини померло, а 424 пацієнти одужали. За добу виявлено 467 нових випадків.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.