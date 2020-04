Коронавірус з нами надовго – глава ВООЗ

Нині спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу в країнах, яких одними з перших торкнулася пандемія, а це означає, що попереду тривала боротьба з Covid-19, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

– Більшість країн все ще знаходяться на ранніх стадіях епідемії. Не робіть помилкових висновків: нас чекає довгий шлях. Цей вірус з нами надовго, – написав він у Twitter ВООЗ.

За його словами, незважаючи на поступову стабілізацію ситуації в Західній Європі, спостерігаються тривожні тенденції до зростання захворюваності на коронавірус в Африці, Центральній і Південній Америці, а також Східній Європі.

“Globally, almost 2.5 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and more than 160,000 deaths.

We see different trends in different regions, and even within regions”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020