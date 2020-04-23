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Коронавірус з нами надовго – глава ВООЗ

Нині спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу в країнах, яких одними з перших торкнулася пандемія, а це означає, що попереду тривала боротьба з Covid-19, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

– Більшість країн все ще знаходяться на ранніх стадіях епідемії. Не робіть помилкових висновків: нас чекає довгий шлях. Цей вірус з нами надовго, – написав він у Twitter ВООЗ.

За його словами, незважаючи на поступову стабілізацію ситуації в Західній Європі, спостерігаються тривожні тенденції до зростання захворюваності на коронавірус в Африці, Центральній і Південній Америці, а також Східній Європі.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

 

Станом на ранок 23 квітня у світі 2 626 929 осіб захворіли на коронавірус. З них 183 283 померли.

Нагадаємо, 15 квітня Дональд Трамп заявив, що ВООЗ не виконала свого основного обов’язку у відповідь на спалах коронавірусу, томуСША припиняють фінансування організації.

Фото: Dreamstime

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