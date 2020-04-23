Китай не повідомляє про нові смерті від Covid-19 восьмий день поспіль

Офіційні дані показують, що Китай продовжує утримувати кількість нових випадків смерті від коронавірусу протягом восьмого дня поспіль.

Країна повідомила про 10 нових позитивних тестів за минулий день, порівняно з 30 попередніми днями. Кількість імпортованих випадків – мандрівників, які повертаються з-за кордону – скоротилося до шести з 23 днем ​​раніше.

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Китай підраховує кількість пацієнтів з безсимптомним перебігом в окремому підрахунку, і ця кількість також скоротилося до 27 з 42 попереднього дня.

Дані про віруси в Китаї важко перевірити, і деякі спостерігачі ставлять дані під сумнів, бо наче Пекін намагається зберегти низькі цифри, аби довести, що він контролює вірус.

Станом на 7.00 23 квітня в Китаї офіційно зареєстровано 83 876 випадків коронавірусу.