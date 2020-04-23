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Факти / Світ

Ми все ще на початковій стадії епідемії коронавірусу – Меркель

Німеччина і весь світ перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу.

Про це заявила канцлер Ангела Меркель виступаючи в Бундестазі.

– Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку, – сказала вона.

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У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв’язку з пандемією коронавірусу як демократичну вимогу.

– Пандемію коронавірусу зупинить тільки вакцина, – підкреслила Меркель.

Станом на 23 квітня, у Німеччині Covid-19 підтвердили у 150 648 людей, вилікували 91 612. Померло 5 315 хворих.

Як писали Факти ICTV, у Німеччині вирішили послабити карантин. Відновлять роботу непродовольчих магазинів, де площа до 800 квадратних метрів, а з 4 травня відкриють школи.

Джерело: Bild

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