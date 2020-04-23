На Covid-19 у Китаї могло захворіти вдвічі більше людей – дослідження

Хворих на коронавірус в Китаї до 20 лютого могло бути не 55 тис., як повідомляє китайська влада, а 232 тис. осіб.
Такі цифри наводять у статті, яку опублікували в медичному журналі Lancet.
До таких припущень вдалося прийти після того, як органи охорони здоров’я Китаю в період з 15 січня по 3 березня змінили методику визначення хворих на коронавірус.
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Раніше у Китаї визначили сім критеріїв віднесення того чи іншого випадку до Covid-19.
– Дослідники на основі моделей розрахували, що в середньому, в епіцентрі захворювання – місті Ухань, до 20 лютого могли захворіти 127 тис. осіб, а в провінції Хубей – 55 тис., у решті Китаю – 50 тис., – пишуть вчені у статті.
В середині квітня влада Уханя уточнили дані за кількістю інфікованих і померлих під час епідемії: число померлих пацієнтів збільшилось на 1 290 осіб. Число заражень у квітні зросло з 325 до 50 333 випадків.
З грудня від Covid-19 в Китаї померло 4 632 особи, зареєстровано 82 798 випадків зараження.
Як писали Факти ICTV, в університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.
Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.
Джерело: Lancet