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Найбільша авіакомпанія Канади припинила літати до США

Найбільша авіакомпанія Канади Air Canada тимчасово припиняє виконувати усі рейси до США.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з карантинні обмеження через поширення коронавірусу .

Про це йдеться у повідомленні прес-службу компанії.

– Air Canada оголошує про припинення планових рейсів до США після 26 квітня через угоду між урядами Канади й США стосовно продовження на місяць обмежень на перетин кордону.

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Air Canada має намір відновити сполучення із США 22 травня за умов відсутності подальших урядових обмежень.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про закриття кордону країни для усіх людей, які не є громадянами або постійними жителями.

Фото: Dreamstime

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