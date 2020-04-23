Після докору Трампа: університет Гарварда відмовився від грошей на боротьбу з Covid-19

Гарвардський університет заявляє, що вирішив не брати майже $9 млн на надання допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Таке рішення вони ухвалили після того, як Дональд Трамп сказав, що він незадоволений, що престижний американський університет отримав стимулюючі гроші.

– Вони повинні повернути гроші, мені це не подобається. Це призначено для робочих, це не призначено для однієї з найбагатших установ. Вони повинні заплатити це, – сказав Трамп.

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Гарвард визнаний найбагатшим у світі університетом з цільовим фондом у $40 млрд.

Але елітний коледж заявив, що зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами через пандемію.

Нагадаємо, закон про допомогу з коронавірусом в розмірі $2,2 трильйона, допомоги та економічної безпеки (турботи) був підписаний Дональдом Трампом минулого місяця. Він виділив $12,5 млрд на федеральну допомогу приблизно 5 000 коледжам і університетам.