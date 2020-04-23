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Португалія планує відкрити туристичний сезон, але є умови

Уряд Португалії сподівається на відкриття кордонів для іноземних туристів влітку цього року, проте з обов’язковим дотриманням заходів безпеки через коронавірус.

Про це повідомив міністр економіки Португалії Педро Сіза Вієйру.

– У короткостроковій перспективі у нас діятимуть певні обмеження, першочергово, на кількість відвідувачів у ресторанах. Можливо, готелі прийматимуть меншу кількість відвідувачів та  ретельніше проводитимуть дезінфекцію.

Туризм має відновлюватися, тож ми співпрацюємо з готельно-ресторанним бізнесом, щоб розробити кращі заходи безпеки, – заявив  урядовець.

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Вієйру зазначив, що відновлення галузі туризму після пандемії “триватиме довго”, оскільки не всі люди захочуть відразу їхати у подорож.

Міністр висловив сподівання, що міжнародне авіасполучення між країнами ЄС почне поступово відновлюватися з середини травня.

Також відомо про початок перемовин з Іспанією щодо відкриття наземного кордону.

Туризм є невід’ємною частиною економіки Португалії –  у 2019 році ця галузь становила 14% ВВП країни.

Нагадаємо, Німеччина також висловила готовність послабити карантин та відкрити деякі кордони. Також йшлося про відкриття кордону у рамках Шенгенської зони.

Джерело: Politico

Фото: Dreamstime

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