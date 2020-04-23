Принц Чарльз розповів, які відео дивиться на карантині

71-річний принц Чарльз звернувся до британців з вдячністю за те, що вони проявили до нього під час пандемії.

Він також поділився, що під час карантину дивиться різні кумедні відео, що і допомагає не падати духом в такі важкі часи.

– Ми побачили найкраще застосування технічних засобів, що дозволяє людям продовжувати працювати і водночас не втрачати контакту один з одним завдяки віртуальним вечіркам, іграм, співу – і одним із найсмішніших відео за довгий час, яке я дивився, – сказав принц Чарльз.

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До речі, 71-річний принц Чарльз, у якого раніше виявили коронавірус, вже одужав від Covid-19 і більше не перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, про те, що у принца Чарльза виявили коронавірус, стало відомо 25 березня. За попередньою інформацією, він захворів через два тижні після зустрічі з князем Монако Альбером II.