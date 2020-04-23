Через пандемію коронавірусу низка країн у світі запровадили карантин. У кожній з них з його порушниками борються по-різному.

Так, карантин на Філіппінах триває вже понад місяць. Починалося все з закриття аеропортів, сьогодні зачинено майже все.

А нещодавно президент Філіппін зробив дуже скандальну заяву щодо порушників карантину. Він дозволив військовим та поліцейським стріляти в людей, якщо вони не дотримуються порядку, влаштовують бунти або якщо їхня поведінка загрожує життю правоохоронців.

Загалом, дорога в аптеку, банк чи супермаркет – це єдине виправдання, щоб вийти на вулицю у Філіппінах. А от похід у супермаркет – це справжня перевірка на стресостійкість, адже на нього можна витратити близько трьох годин, оскільки пускають у приміщення по 10 людей.

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Якщо людина не хоче стояти в черзі, то може звернутися в спеціальну службу, яка купить продукти і привезе їх під двері. Коштує це близько 800 грн.

Крім того, їжею філіппінців забезпечує влада. А ще філіппінці з низьким доходом або ті, які втратили роботу, можуть домогтися одноразової грошової допомоги від держави, близько 10-15 тис. грн.

Що стосується тестів на коронавірус, то їх роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби. Однак, враховуючи те, що населення у країні більше 100 млн людей, то склалася складна ситуація з лікарнями і медичним сервісом загалом.

Тому кілька тижнів тому низка госпіталів оголосили про те, що вони перевищили свій ліміт і більше інфікованих приймати не можуть.

До слова, раніше Факти ICTV писали, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи.