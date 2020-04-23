США виділили $270 млн допомоги для боротьби з коронавірусом

На боротьбу з коронавірусом США виділили $270 млн.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео.

Допомогу отримають країни, найбільш постраждалі від коронавірусу.

– Нове фінансування забезпечить близько 170 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, що дозволить громадам в країнах з високим ризиком бути готовими і відреагувати на пандемію, – сказав Помпео.

Ще більш $ 100 млн отримають уряди, громадянські суспільства і приватний сектор для вирішення наслідків від спалаху коронавірусу.

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Він підкреслив, що всього США пожертвували $ 775 млн на вирішення наслідків, які викликала пандемія коронавірусу.

До речі, першу позицію за кількістю інфікованих займає США, де захворіли 841 557 осіб. На другому місці опинилася Іспанія, в країні зафіксували 208 389 випадків Covid-19.

На третьому місці за кількістю інфікованих Італія, де захворіли 187 327 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що США на 60 днів зупиняють імміграцію в країну. Президент Дональд Трамп підписав відповідний указ.