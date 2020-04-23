У Польщі 5 днів горить найбільший в країні національний парк

У Польщі горить Бєбжанський національний парк, який є найбільшим в країні.

Пожежу, швидше за все, викликали фермери, які незаконно спалювали траву.

Наразі вона охопила близько 6 тис. гектарів болотних лугів та лісів.

До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, поліцейські вертольоти, безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.

Читайте: Пожежі в Україні: яка ситуація зараз та чи є подальші загрози

Боротьба з вогнем триває від неділі, але пожежу у деяких місцях вдалося взяти під контроль. Однак скільки ще часу може тривати гасіння – поки невідомо.

Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття.

А тим часом в Україні досі триває гасіння пожеж у Чорнобильській зоні, які розпочалися ще 4 квітня.

Джерело: RMF 24