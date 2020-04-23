У Польщі вже 435 осіб померли від коронавірусу

23 квітня у Польщі 10 364 особи захворіли на коронавірус, 435 людей померло і 1 740 громадян вилікувалося.

3,1 тис. поляків лікуються від Covid-19 у лікарнях, понад 103 тис. – перебувають на домашньому карантині, а близько 22 тис. – під наглядом лікарів. Поліція постійно перевіряє дотримання громадянами карантину.

– За останню добу поліція перевірила стан дотримання карантинного режиму понад 86 тис. людьми і зафіксувала 170 випадків порушення, – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я Польщі.

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Водночас у МОЗ Польщі вважають, що пік захворюваності ще не наступив і прогнозують подальше збільшення хворих на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 20 квітня у Польщі послабили карантинні обмеження.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Польщі