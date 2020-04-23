У США очікують новий спалах коронавірусу в лютому 2021 року

У США очікується друга хвиля коронавірусу. Однак вона очікується не такою масштабною, як перша.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Фахівці очікують новий спалах коронавірусу в лютому 2021 року.

– Це не буде тим, через що ми зараз проходимо, – сказав Трамп.

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Також він упевнений, що такий сценарій, як зараз, не повториться навіть якщо хвиля коронавірусу потрапить в хвилю грипу.

– Якщо вони прийдуть разом, то в цьому не буде нічого доброго, але це не буде тим, через що ми пройшли в останні два місяці, – додав Трамп.

До речі, зараз в США на коронавірус захворіли 842 376 осіб. Країна займає першу позицію за кількістю інфікованих.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.