У США очікують новий спалах коронавірусу в лютому 2021 року

У США очікується друга хвиля коронавірусу. Однак вона очікується не такою масштабною, як перша.
Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Фахівці очікують новий спалах коронавірусу в лютому 2021 року.
– Це не буде тим, через що ми зараз проходимо, – сказав Трамп.
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Також він упевнений, що такий сценарій, як зараз, не повториться навіть якщо хвиля коронавірусу потрапить в хвилю грипу.
– Якщо вони прийдуть разом, то в цьому не буде нічого доброго, але це не буде тим, через що ми пройшли в останні два місяці, – додав Трамп.
До речі, зараз в США на коронавірус захворіли 842 376 осіб. Країна займає першу позицію за кількістю інфікованих.
Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.