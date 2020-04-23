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Факти / Світ

Заборона імміграції до США через коронавірус – Трамп підписав указ

США на 60 днів зупиняють імміграцію в країну. Президент Дональд Трамп підписав відповідний указ.

– Це гарантує, що безробітні американці будуть першими у черзі на робочі місця під час відновлення американської економіки і збереже наші медичні ресурси для американських пацієнтів, – йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що це тимчасова пауза через кризу, до якої призвела пандемія коронавірусу.

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Водночас заборону можуть продовжити у разі потреби.

Заборона імміграції до США через коронавірус – Трамп підписав указ

Нагадаємо, пандемія призвела до різкого спаду економіки США. У березні понад 22 млн американців звернулися за допомогою з безробіття. Тому Дональд Трамп анонсував да дні тому тимчасову заборону на імміграцію в країну, хоча наполягав на цьому з самого початку свого президентського строку.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп представив план зняття карантину в країні у три етапи.

Джерело: The White House

Фото: Dreamstime

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