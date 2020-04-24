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Covid-19 вб’є більше американців, ніж війна у В’єтнамі – CNN

Станом на ранок 24 квітня у США зафіксували 50 243 смерті від коронавірусу.

Країна наближається до відмітки смертей у десятилітній війні з В’єтнамом – за офіційними даними, йдеться про 58 220 американців.

Коронавірус в США: американців помре більше, ніж у Вєтнамі

Таким невтішним прогнозом поділилися журналісти американського видання CNN.

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Уточнюється, що навіть якщо пік закхворюваності настав уже зараз, десятки тисяч американців помиратимуть і далі.

– Ми вже давно минули понад 35 тис. загиблих у війні в Кореї 1950-1953 років.

Також зазначається, що серед летальних випадків частіше починають фіксувати пацієнтів молодого віку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп думає над продовженням карантину після 1 травня.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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